Турецкий сериал «Ветреный» - это страстная история любви современных Ромео и Джульетты по-турецки, которые стали заложниками борьбы двух влиятельных кланов.
Сколько сезонов и серий в сериале Ветреный
Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале ATV 15 марта 2019 года. Заключительная серия вышла в эфир 25 апреля 2021 года. Всего за три сезона было снято 69 серий (длина каждой серии - 150 минут).
1-й сезон: 12 серий.
2-й сезон: 26 серий.
3-й сезон: 31 серия.
В России сериал «Ветреный» показывается по телеканалу «Домашний». Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет 41-44 минуты.
1-й сезон: 1 - 44 серии.
2-й сезон: 45 - 144 серии
3-й сезон: 145 - 193 серия (на 18 марта 2023 года).
Смотреть сериал «Ветреный» онлайн на телеканале «Домашний»
18 марта, 19:00 - 194-я - 200-я серии
19 марта, 19:00 - 201-я - 207-я серии
Жанр - драма, мелодрама.
Страна - Турция.
Режиссеры - Али Ильхан, Барыш Йош, Джем Карджи.
В главных голях - Акын Акынозю, Эбру Шахин, Айда Аксель, Серхат Тутумлуэр.