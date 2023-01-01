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Турецкий сериал «Ветреный»: сколько сезонов и серий, где смотреть бесплатно онлайн



Турецкий сериал «Ветреный» - это страстная история любви современных Ромео и Джульетты по-турецки, которые стали заложниками борьбы двух влиятельных кланов.

Сколько сезонов и серий в сериале Ветреный


Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале ATV 15 марта 2019 года. Заключительная серия вышла в эфир 25 апреля 2021 года. Всего за три сезона было снято 69 серий (длина каждой серии - 150 минут).

1-й сезон: 12 серий.

2-й сезон: 26 серий.

3-й сезон: 31 серия.

В России сериал «Ветреный» показывался по телеканалу «Домашний». Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет 41-44 минуты.

1-й сезон: 1 - 44 серии.

2-й сезон: 45 - 144 серии

3-й сезон: 145 - 256 серии

Смотреть сериал «Ветреный» на телеканале «Домашний» онлайн


Показ сериала на телеканале завершен. Все серии второго и третьего сезонов можно посмотреть на официальном сайте телеканала.

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Али Ильхан, Барыш Йош, Джем Карджи.

В главных голях - Акын Акынозю, Эбру Шахин, Айда Аксель, Серхат Тутумлуэр.









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