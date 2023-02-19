Какой праздник 19 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю

В России 19 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 19 февраля 2023 года



- Всемирный день защиты морских млекопитающих

Учрежден в 1986 году и приурочен к вступлению в силу моратория на китовый промысел.



- День орнитолога в России

Праздник ведет свою историю с 1983 года, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. Произошло это событие 19 февраля.



- Вукол Телятник (Жуколы)

День памяти преподобного Вукола Смирнского, епископа. Вукол был учеником апостола Иоанна Богослова, который поставил его первым епископом в церкви города Смирна (Малая Азия). В этот день принято молиться об успешных родах у коровы.