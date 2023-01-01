Кто родился 19 февраля, дни рождения известных людей

Кто из великих и знаменитых и просто известных людей родился 19 февраля.



Кто родился в этот день, 19 февраля



Юрий Антонов (1945) - певец, композитор, народный артист России.



Олег Митяев (1956) - певец-бард, народный артист России.



Николай Коперник (1473-1543) - польский астроном, математик, механик, автор учения о гелиоцентрической системе мира.



Бенисио дель Торо (1967) - актер, лауреат премий «Оскар».



Лев Рубинштейн (1947) - российский поэт, литературный критик, публицист, эссеист.



Сократес (1954-2011), бразильский футболист, капитан сборной Бразилии на чемпионатах мира 1982 и 1986.