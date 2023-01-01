Рейтинг: 100 лучших фильмов всех времен







В списке 100 лучших фильмов за всю историю кинематографа 50 кинолет производства США, 22 фильма были сняты в СССР, 9 кинолент произведены в Великобритании.



1. Зеленая миля (США, 1999)

2. Список Шиндлера (США, 1993)

3. Побег из Шоушенка (США, 1994)

4. Форрест Гамп (США, 1994)

5. Тайна Коко (США, 2017)

6. Властелин колец: Возвращение короля (Новая Зеландия, 2003)

7. Интерстеллар (США, 2014)

8. Назад в будущее (США, 1985)

9. Криминальное чтиво (США, 1994)

10. Властелин колец: Братство Кольца (Новая Зеландия, 2001)

11. Властелин колец: Две крепости (Новая Зеландия, 2002)

12. Король Лев (США, 1994)

13. Иван Васильевич меняет профессию (СССР, 1973)

14. Бойцовский клуб (США, 1999)

15. Унесённые призраками (Япония, 2001)

16. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей (СССР, 1981)

17. 1+1 (Франция, 2011)

18. Темный рыцарь (США, 2008)

19. ВАЛЛ·И (США, 2008)

20. Москва слезам не верит (СССР, 1979)



21. Шрэк (США, 2001)

22. Гарри Поттер и узник Азкабана (Великобритания, 2004)

23. Операция «Ы» и другие приключения Шурика (СССР, 1965)

24. Девчата (СССР, 1962)

25. Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины (США, 2003)

26. Гладиатор (США, 2000)

27. Джентльмены удачи (СССР, 1971)

28. Гарри Поттер и философский камень (Великобритания, 2001)

29. Остров проклятых (США, 2009)

30. Достучаться до небес (Германия, 1997)

31. Они сражались за Родину (СССР, 1975)

32. ...А зори здесь тихие (СССР, 1972)

33. Титаник (США, 1997)

34. Начало (США, 2010)

35. Джентльмены (Великобритания, 2019)

36. Поймай меня, если сможешь (США, 2002)

37. Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство (СССР, 1979)

38. Большой куш (Великобритания, 2000)

39. Остров сокровищ (СССР, 1988)

40. Терминатор 2: Судный день (США, 1991)



41. В бой идут одни «старики» (СССР, 1973)

42. По соображениям совести (Австралия, 2016)

43. Гарри Поттер и Тайная комната (Великобритания, 2002)

44. Один дома (США, 1990)

45. Ходячий замок (Япония, 2004)

46. Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II (Великобритания, 2011)

47. Клаус (Испания, 2019)

48. Собачье сердце (СССР, 1988)

49. Офицеры (СССР, 1971)

50. Прислуга (США, 2011)

51. Джанго освобожденный (США, 2012)

52. Карты, деньги, два ствола (Великобритания, 1998)

53. Бриллиантовая рука (СССР, 1968)

54. Брат (Россия, 1997)

55. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (СССР, 1966)

56. Зеленая книга (США, 2018)

57. Жизнь прекрасна (Италия, 1997)

58. Брат 2 (Россия, 2000)

59. Служебный роман (СССР, 1977)

60. Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (США, 2006)



61. Назад в будущее 2 (США, 1989)

62. Леон (Франция, 1994)

63. Хатико: Самый верный друг (США, 2008)

64. Крестный отец (США, 1972)

65. Судьба человека (СССР, 1959)

66. Рататуй (США, 2007)

67. Зверополис (США, 2016)

68. Как приручить дракона (США, 2010)

69. Пианист (Франция, 2002)

70. Запах женщины (США, 1992)

71. Шрэк 2 (США, 2004)

72. Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов (США, 2005)

73. Пеле: Рождение легенды (США, 2015)

74. Твоё имя (Япония, 2016)

75. Мулан (США, 1998)

76. Мужики!.. (СССР, 1981)

77. Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке (США, 1992)

78. Пираты Карибского моря: На краю света (США, 2007)

79. Тот самый Мюнхгаузен (СССР, 1979)

80. Корпорация монстров (США, 2001)



81. Крестный отец 2 (США, 1974)

82. Укрощение строптивого (Италия, 1980)

83. Иди и смотри (СССР, 1985)

84. Песнь моря (Ирландия, 2014)

85. Гарри Поттер и Кубок огня (Великобритания, 2005)

86. Аладдин (США, 1992)

87. Матрица (США, 1999)

88. Назад в будущее 3 (США, 1990)

89. Любовь и голуби (СССР, 1984)

90. Одержимость (США, 2013)

91. Престиж (Великобритания, 2006)

92. Пятый элемент (Франция, 1997)

93. Семь жизней (США, 2008)

94. Темный рыцарь: Возрождение легенды (США, 2012)

95. Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры (СССР, 1983)

96. Хоббит: Нежданное путешествие (Новая Зеландия, 2012)

97. Отступники (США, 2006)

98. Храброе сердце (США, 1995)

99. Шоу Трумана (США, 1998)

100. Красотка (США, 1990)



















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