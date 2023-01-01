Договор СНВ-3 (ДСНВ) Россия - США: подписание, расшифровка, инспекции

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был приостановлен 21 февраля 2023 года по решению российской стороны.



О этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.



Договор СНВ-3 (ДСНВ)



Когда подписан - в 2010 году в Праге.



Когда вступил в силу - в 2011 году.



Кто подписал - Дмитрий Медведев и Барак Обама



Срок действия - десять лет.



Продлен на пять лет - в 2021 году.



Когда прекратились инспекции - в 2020 году.



По договору, Россия и США сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году их число не превышало:



а) 700 для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;



б) 1550 для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;



в) 800 для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков.



Количество ядерных зарядов в мире



По данным «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 2021 году.



Россия - 4,4 тыс.

США - 3,7 тыс.

Китай - 350

Франция - 290

Великобритания - 180



Всего - 9,2 тыс.