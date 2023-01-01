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Договор СНВ-3 (ДСНВ) Россия - США: подписание, расшифровка, инспекции



Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был приостановлен 21 февраля 2023 года по решению российской стороны.

О этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.

Договор СНВ-3 (ДСНВ)

Когда подписан - в 2010 году в Праге.

Когда вступил в силу - в 2011 году.

Кто подписал - Дмитрий Медведев и Барак Обама

Срок действия - десять лет.

Продлен на пять лет - в 2021 году.

Когда прекратились инспекции - в 2020 году.

По договору, Россия и США сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году их число не превышало:

а) 700 для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;

б) 1550 для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

в) 800 для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков.

Количество ядерных зарядов в мире

По данным «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 2021 году.

Россия - 4,4 тыс.
США - 3,7 тыс.
Китай - 350
Франция - 290
Великобритания - 180

Всего - 9,2 тыс.









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