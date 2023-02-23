Какой праздник 23 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю

В России 23 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 23 февраля 2023 года



- День защитника Отечества

Праздник учрежден в 1922 году к четвертой годовщине создания Красной Армии. До 1946 года праздник именовался «Днем Красной Армии и Флота», в 1946-1993 гг. – «Днем Советской Армии и Военно-Морского флота». Современное название он получил в 1993 году.



- Прохор Весновей, Харлампий

День памяти преподобного Прохора Печерского. На Прохора Весновея шалят духи лесов и водоемов, шанс заблудиться в лесу, свалиться в воду или просто упасть многократно возрастает. Поэтому 23 февраля без необходимости в лес или к воде лучше не ходить. В народе бытует мнение, что если в этот праздник начать лечение серьезной или тяжелой болезни, то она обязательно отступит.



- Масленица (4 день).