Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 23 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю



В России 23 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 23 февраля 2023 года

- День защитника Отечества
Праздник учрежден в 1922 году к четвертой годовщине создания Красной Армии. До 1946 года праздник именовался «Днем Красной Армии и Флота», в 1946-1993 гг. – «Днем Советской Армии и Военно-Морского флота». Современное название он получил в 1993 году.

- Прохор Весновей, Харлампий
День памяти преподобного Прохора Печерского. На Прохора Весновея шалят духи лесов и водоемов, шанс заблудиться в лесу, свалиться в воду или просто упасть многократно возрастает. Поэтому 23 февраля без необходимости в лес или к воде лучше не ходить. В народе бытует мнение, что если в этот праздник начать лечение серьезной или тяжелой болезни, то она обязательно отступит.

- Масленица (4 день).









  • Какой праздник 19 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календ ...
  • Какой праздник 18 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календ ...
  • Праздники 15 февраля 2023 года, какой церковный праздник
  • Праздники 14 февраля 2023 года, какой церковный праздник
  • Какой праздник 25 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календа ...
  • Что интересного в сегодняшнем дне - 21 февраля 2023
  • Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году
    •




    Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023 на 22 февраля

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 22 февраля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.









    Какой праздник 23 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 22 февраля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 22 февраля 2023
    Разговоры о важном 27 февраля 2023, тема классного часа - традиционные семейные ценности
    Договор СНВ-3 (ДСНВ) Россия - США: подписание, расшифровка, инспекции
    Карта Белоруссии, граница Белоруссии и Украины
    Состояние здоровья фигуриста Костомарова на сегодня
    Во сколько выступление Путина 21 февраля 2023 года
    Что интересного в сегодняшнем дне - 21 февраля 2023
    Эпицентр землетрясения в Турции 20 февраля на карте


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru