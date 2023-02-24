Какой праздник 24 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю

В России 24 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 24 февраля 2023 года



- День рождения лотереи

В этот день в 1466 году прошел первый в Европе розыгрыш лотереи. Его устроила вдова нидерландского художника Яна ван Эйка в Брюгге (Бельгия). Лотерея была приурочена к 25-й годовщине смерти ее мужа.



- Власьев день

День памяти cвященномученика Власия Севастийского, епископа. В этот праздник совершают обряды и читают заговоры от нечистой силы, порчи и сглаза. В церкви освящают каравай ржаного хлеба и затем скармливают по кусочку всем домашним животным. Существует традиция в этот день закалывать кабана, свинью или молодую телку и подавать к столу жаркое.



- Масленица (5 день).