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Какой праздник 24 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю



В России 24 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 24 февраля 2023 года

- День рождения лотереи
В этот день в 1466 году прошел первый в Европе розыгрыш лотереи. Его устроила вдова нидерландского художника Яна ван Эйка в Брюгге (Бельгия). Лотерея была приурочена к 25-й годовщине смерти ее мужа.

- Власьев день
День памяти cвященномученика Власия Севастийского, епископа. В этот праздник совершают обряды и читают заговоры от нечистой силы, порчи и сглаза. В церкви освящают каравай ржаного хлеба и затем скармливают по кусочку всем домашним животным. Существует традиция в этот день закалывать кабана, свинью или молодую телку и подавать к столу жаркое.

- Масленица (5 день).









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