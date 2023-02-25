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Праздники 25 февраля 2023, какой праздник по церковному календарю



В России 25 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 25 февраля 2023 года

- Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери
Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

- Алексей Рыбный
День памяти святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца. На Алексея Рыбного посевные семена выносят на мороз для того, чтобы они «закалялись» (промораживались) и в конце дня опять убирают в тепло. Считается, что после этого больше зерен дадут всходы при посадке. По традиции на стол в этот день ставят блюда из рыбы.

- Масленица (6 день).









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