СКА - «Динамо» Минск 11 марта: во сколько начало матча

Питерский СКА в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с минским «Динамо». СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, минское «Динамо» завершило сезон на восьмом месте.
Расписание и результаты матчей серии СКА - «Динамо» Минск
Счет в серии: 3-2
01.03 СКА - Динамо Мн - 4:6
03.03 СКА - Динамо Мн - 5:2
05.03 Динамо Мн - СКА - 0:4
07.03 Динамо Мн - СКА - 4:2
09.03 СКА - Динамо Мн - 6:3
11.03 17:00 Динамо Мн - СКА
13.03 19:30 СКА - Динамо Мн*
* - если понадобится
Время начала матчей - московское.
Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023
01.10 Динамо Мн - СКА - 1:5
11.10 СКА - Динамо Мн - 3:2 ОТ
15.11 СКА - Динамо Мн - 7:2
08.12 Динамо Мн - СКА - 3:5