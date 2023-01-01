СКА - «Динамо» Минск. Расписание матчей, прогнозы и ставки на серию плей-офф

Питерский СКА в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с минским «Динамо». СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, минское «Динамо» завершило сезон на восьмом месте.



Расписание и результаты матчей серии СКА - «Динамо» Минск



Счет в серии: 0-0



01.03 19:30 СКА - Динамо Мн



Прогноз: букмекеры считают, что СКА имеет больше шансов на победу в первом матче. На победу гостей они дают коэффициент 6,10. Победа питерцев оценивается коэффициентом 1,42.



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03.03 19:30 СКА - Динамо Мн

05.03 17:00 Динамо Мн - СКА

07.03 19:30 Динамо Мн - СКА

09.03 19:30 СКА - Динамо Мн*

11.03 17:00 Динамо Мн - СКА*

13.03 19:30 СКА - Динамо Мн*



* - если понадобится



Время начала матчей - московское.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



01.10 Динамо Мн - СКА - 1:5

11.10 СКА - Динамо Мн - 3:2 ОТ

15.11 СКА - Динамо Мн - 7:2

08.12 Динамо Мн - СКА - 3:5