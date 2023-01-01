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СКА - «Динамо» Минск. Расписание на 7 марта, результаты матчей серии плей-офф



Питерский СКА в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с минским «Динамо». СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, минское «Динамо» завершило сезон на восьмом месте.

Расписание и результаты матчей серии СКА - «Динамо» Минск

Счет в серии: 2-1

01.03 СКА - Динамо Мн - 4:6
03.03 СКА - Динамо Мн - 5:2
05.03 Динамо Мн - СКА - 0:4
07.03 19:30 Динамо Мн - СКА
09.03 19:30 СКА - Динамо Мн
11.03 17:00 Динамо Мн - СКА*
13.03 19:30 СКА - Динамо Мн*

* - если понадобится

Время начала матчей - московское.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

01.10 Динамо Мн - СКА - 1:5
11.10 СКА - Динамо Мн - 3:2 ОТ
15.11 СКА - Динамо Мн - 7:2
08.12 Динамо Мн - СКА - 3:5









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