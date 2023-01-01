СКА переиграл минское «Динамо» и вышел в следующий раунд

Питерский СКА в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречался с минским «Динамо». СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, минское «Динамо» завершило сезон на восьмом месте.



Результаты матчей серии СКА - «Динамо» Минск



Счет в серии: 4-2



01.03 СКА - Динамо Мн - 4:6

03.03 СКА - Динамо Мн - 5:2

05.03 Динамо Мн - СКА - 0:4

07.03 Динамо Мн - СКА - 4:2

09.03 СКА - Динамо Мн - 6:3

11.03 Динамо Мн - СКА - 2:4



СКА вышел в следующий раунд плей-офф.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



01.10 Динамо Мн - СКА - 1:5

11.10 СКА - Динамо Мн - 3:2 ОТ

15.11 СКА - Динамо Мн - 7:2

08.12 Динамо Мн - СКА - 3:5