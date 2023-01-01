СКА переиграл минское «Динамо» и вышел в следующий раунд

Питерский СКА в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречался с минским «Динамо». СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, минское «Динамо» завершило сезон на восьмом месте.
Результаты матчей серии СКА - «Динамо» Минск
Счет в серии: 4-2
01.03 СКА - Динамо Мн - 4:6
03.03 СКА - Динамо Мн - 5:2
05.03 Динамо Мн - СКА - 0:4
07.03 Динамо Мн - СКА - 4:2
09.03 СКА - Динамо Мн - 6:3
11.03 Динамо Мн - СКА - 2:4
СКА вышел в следующий раунд плей-офф.
Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023
01.10 Динамо Мн - СКА - 1:5
11.10 СКА - Динамо Мн - 3:2 ОТ
15.11 СКА - Динамо Мн - 7:2
08.12 Динамо Мн - СКА - 3:5