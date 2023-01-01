«Локомотив» обыграл «Витязь» и вышел в следующий раунд плей-офф

Ярославский «Локомотив» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречался с подмосковным «Витязем». «Локомотив» занял третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Витязь» завершил сезон на шестом месте.



Результаты матчей серии «Локомотив» - «Витязь»



Счет в серии: 4-1



01.03 Локомотив - Витязь - 0:1 ОТ

03.03 Локомотив - Витязь - 6:2

05.03 Витязь - Локомотив - 0:4

07.03 Витязь - Локомотив - 2:3 2ОТ

09.03 Локомотив - Витязь - 2:1 2ОТ



«Локомотив» вышел в следующий раунд плей-офф.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



09.09 Витязь - Локомотив - 4:3 ОТ

17.09 Локомотив - Витязь - 1:0 Б

21.09 Витязь - Локомотив - 1:2

24.01 Локомотив - Витязь - 3:1