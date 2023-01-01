«Локомотив» - «Витязь». Расписание матча 5 марта, прогнозы и ставки на серию плей-офф

Ярославский «Локомотив» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с подмосковным «Витязем». «Локомотив» занял третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Витязь» завершил сезон на шестом месте.
Расписание и результаты матчей серии «Локомотив» - «Витязь»
Счет в серии: 1-1
01.03 Локомотив - Витязь - 0:1 ОТ
03.03 Локомотив - Витязь - 6:2
05.03 17:00 Витязь - Локомотив
Прогноз: букмекеры считают, что «Локомотив» имеет больше шансов на победу в третьем матче. На победу гостей они дают коэффициент 1,98. Победа «Витязя» оценивается коэффициентом 3,75.
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07.03 19:30 Витязь - Локомотив
09.03 19:30 Локомотив - Витязь
11.03 17:00 Витязь - Локомотив*
13.03 19:30 Локомотив - Витязь*
* - если понадобится.
Время начала матчей - московское.
Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023
09.09 Витязь - Локомотив - 4:3 ОТ
17.09 Локомотив - Витязь - 1:0 Б
21.09 Витязь - Локомотив - 1:2
24.01 Локомотив - Витязь - 3:1