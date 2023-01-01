«Локомотив» - «Витязь». Расписание матчей, прогнозы и ставки на серию плей-офф

Ярославский «Локомотив» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с подмосковным «Витязем». «Локомотив» занял третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Витязь» завершил сезон на шестом месте.



Расписание и результаты матчей серии «Локомотив» - «Витязь»



Счет в серии: 0-0



01.03 19:30 Локомотив - Витязь



Прогноз: букмекеры считают, что «Локомотив» имеет больше шансов на победу в первом матче. На победу гостей они дают коэффициент 4,40. Победа ярославцев оценивается коэффициентом 1,83.



Сделать ставку на первый матч серии в ФОНБЕТ



03.03 19:30 Локомотив - Витязь

05.03 17:00 Витязь - Локомотив

07.03 19:30 Витязь - Локомотив

09.03 19:30 Локомотив - Витязь*

11.03 17:00 Витязь - Локомотив*

13.03 19:30 Локомотив - Витязь*



* - если понадобится.



Время начала матчей - московское.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



09.09 Витязь - Локомотив - 4:3 ОТ

17.09 Локомотив - Витязь - 1:0 Б

21.09 Витязь - Локомотив - 1:2

24.01 Локомотив - Витязь - 3:1