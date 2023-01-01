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«Локомотив» - «Витязь». Расписание на 9 марта, результаты матчей серии плей-офф



Ярославский «Локомотив» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с подмосковным «Витязем». «Локомотив» занял третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Витязь» завершил сезон на шестом месте.

Расписание и результаты матчей серии «Локомотив» - «Витязь»

Счет в серии: 3-1

01.03 Локомотив - Витязь - 0:1 ОТ
03.03 Локомотив - Витязь - 6:2
05.03 Витязь - Локомотив - 0:4
07.03 19:30 Витязь - Локомотив - 2:3 2ОТ
09.03 19:30 Локомотив - Витязь
11.03 17:00 Витязь - Локомотив*
13.03 19:30 Локомотив - Витязь*

* - если понадобится.

Время начала матчей - московское.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

09.09 Витязь - Локомотив - 4:3 ОТ
17.09 Локомотив - Витязь - 1:0 Б
21.09 Витязь - Локомотив - 1:2
24.01 Локомотив - Витязь - 3:1









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