Праздники 26 февраля 2023, какой праздник по церковному календарю

В России 26 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 26 февраля 2023 года



- Прощеное воскресенье

Последний день Масленицы и последний день перед началом Великого поста. В этот день люди просят у родных, друзей, умерших родственников прощения, отпускают обиды. Главные слова в этот день: «Прости меня» – «Бог простит, и я прощаю». Люди чтят память умерших родственников и посещают их могилы на кладбище. Существует традиция ходить в баню, чтобы смыть с себя все грехи.



- Мартинианов день

День памяти преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского). Святой Мартиниан почитается как покровитель семьи и укротитель грешных страстей. Его день посвящается уборке в доме. Не рекомендуется в этот день прясть, вышивать, шить или вязать.



- Масленица (7 день).