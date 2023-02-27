Праздники 27 февраля 2023, какой праздник по церковному календарю

В России 27 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 27 февраля 2023 года



- Международный день полярного медведя

Инициатором праздника выступила международная организация Polar Bears International.



- День Сил специальных операций в России

Учрежден указом Президента РФ в 2015 году. Формирование ССО России началось в 2009 году, а в 2013 году было официально объявлено о создании российских Сил специальных операций.



- Кирилл Весноуказчик

День памяти святого Кирилла, создателя первой славянской азбуки. Для того чтобы земля впитала больше влаги, мужчины в этот день выходили в поле и специально утаптывали снег. По завершении работ дома их ждал сбитень – традиционный славянский горячий сладкий напиток.



- Чистый понедельник

Начало Великого поста. В этот день запрещается есть пищу, которая осталась после Масленицы. Женщинам нельзя ходить в гости.



- 1-й день Великого Поста.

Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.