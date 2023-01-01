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ЦСКА - «Северсталь» 14 марта: время начала матча



Московский ЦСКА в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с череповецкой «Северсталью». ЦСКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Северсталь» завершила сезон на седьмом месте.

Расписание и результаты матчей серии ЦСКА - «Северсталь»

Счет в серии: 3-3

02.03 ЦСКА - Северсталь - 5:2
04.03 ЦСКА - Северсталь - 2:3 2ОТ
06.03 Северсталь - ЦСКА - 5:3
08.03 Северсталь - ЦСКА - 3:9
10.03 ЦСКА - Северсталь - 4:3
12.03 Северсталь - ЦСКА - 3:0
14.03 19:30 ЦСКА - Северсталь

* - если понадобится.

Время начала матчей - московское.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

09.09 Северсталь - ЦСКА - 4:1
15.01 ЦСКА - Северсталь - 4:2
29.01 ЦСКА - Северсталь - 1:4
26.02 Северсталь - ЦСКА - 6:4









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