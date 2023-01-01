ЦСКА - «Северсталь». 1/8 финала. Расписание на 6 марта, результаты матчей серии плей-офф

Московский ЦСКА в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с череповецкой «Северсталью». ЦСКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Северсталь» завершила сезон на седьмом месте.



Расписание и результаты матчей серии ЦСКА - «Северсталь»



Счет в серии: 1-1



02.03 ЦСКА - Северсталь - 5:2

04.03 ЦСКА - Северсталь - 2:3 2ОТ

06.03 19:30 Северсталь - ЦСКА

08.03 17:00 Северсталь - ЦСКА

10.03 19:30 ЦСКА - Северсталь

12.03 17:00 Северсталь - ЦСКА*

14.03 19:30 ЦСКА - Северсталь*



* - если понадобится.



Время начала матчей - московское.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



09.09 Северсталь - ЦСКА - 4:1

15.01 ЦСКА - Северсталь - 4:2

29.01 ЦСКА - Северсталь - 1:4

26.02 Северсталь - ЦСКА - 6:4