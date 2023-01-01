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ЦСКА - «Северсталь». Расписание на 4 марта, прогнозы и ставки на серию плей-офф



Московский ЦСКА в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с череповецкой «Северсталью». ЦСКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Северсталь» завершила сезон на седьмом месте.

Расписание и результаты матчей серии ЦСКА - «Северсталь»

Счет в серии: 1-0

02.03 ЦСКА - Северсталь - 5:2
04.03 17:00 ЦСКА - Северсталь

Прогноз: букмекеры считают, что ЦСКА имеет больше шансов на победу во втором матче. На победу хозяев они дают коэффициент 1,60. Победа «Северстали» оценивается коэффициентом 5,00.

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06.03 19:30 Северсталь - ЦСКА
08.03 17:00 Северсталь - ЦСКА
10.03 19:30 ЦСКА - Северсталь*
12.03 17:00 Северсталь - ЦСКА*
14.03 19:30 ЦСКА - Северсталь*

* - если понадобится.

Время начала матчей - московское.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

09.09 Северсталь - ЦСКА - 4:1
15.01 ЦСКА - Северсталь - 4:2
29.01 ЦСКА - Северсталь - 1:4
26.02 Северсталь - ЦСКА - 6:4









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