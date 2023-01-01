«Торпедо» - «Динамо» Москва 12 марта: во сколько начало матча

Нижегородское «Торпедо» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с московским «Динамо». «Торпедо» заняло четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Динамо» завершило сезон на пятом месте.



Расписание и результаты матчей серии «Торпедо» - «Динамо» Москва



Счет в серии: 3-2



02.03 Торпедо - Динамо М - 1:3

04.03 Торпедо - Динамо М - 5:2

06.03 Динамо М - Торпедо - 3:0

08.03 Динамо М - Торпедо - 4:5 ОТ

10.03 Торпедо - Динамо М - 4:3 ОТ

12.03 17:00 Динамо М - Торпедо

14.03 19:30 Торпедо - Динамо М*



* - если понадобится.



Время начала матчей - московское.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



26.10 Торпедо - Динамо М - 3:0

30.10 Динамо М - Торпедо - 4:2

08.01 Динамо М - Торпедо - 1:3

17.01 Торпедо - Динамо М - 4:6