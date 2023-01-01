«Торпедо» - «Динамо» Москва 12 марта: во сколько начало матча

Нижегородское «Торпедо» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с московским «Динамо». «Торпедо» заняло четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Динамо» завершило сезон на пятом месте.
Расписание и результаты матчей серии «Торпедо» - «Динамо» Москва
Счет в серии: 3-2
02.03 Торпедо - Динамо М - 1:3
04.03 Торпедо - Динамо М - 5:2
06.03 Динамо М - Торпедо - 3:0
08.03 Динамо М - Торпедо - 4:5 ОТ
10.03 Торпедо - Динамо М - 4:3 ОТ
12.03 17:00 Динамо М - Торпедо
14.03 19:30 Торпедо - Динамо М*
* - если понадобится.
Время начала матчей - московское.
Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023
26.10 Торпедо - Динамо М - 3:0
30.10 Динамо М - Торпедо - 4:2
08.01 Динамо М - Торпедо - 1:3
17.01 Торпедо - Динамо М - 4:6