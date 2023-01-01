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«Торпедо» выиграло серию у московского «Динамо»



Нижегородское «Торпедо» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречалось с московским «Динамо». «Торпедо» заняло четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Динамо» завершило сезон на пятом месте.

Результаты матчей серии «Торпедо» - «Динамо» Москва

Счет в серии: 4-2

02.03 Торпедо - Динамо М - 1:3
04.03 Торпедо - Динамо М - 5:2
06.03 Динамо М - Торпедо - 3:0
08.03 Динамо М - Торпедо - 4:5 ОТ
10.03 Торпедо - Динамо М - 4:3 ОТ
12.03 Динамо М - Торпедо - 1:2 ОТ

«Торпедо» вышло в следующий раунд плей-офф.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

26.10 Торпедо - Динамо М - 3:0
30.10 Динамо М - Торпедо - 4:2
08.01 Динамо М - Торпедо - 1:3
17.01 Торпедо - Динамо М - 4:6









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