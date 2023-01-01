«Торпедо» выиграло серию у московского «Динамо»

Нижегородское «Торпедо» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречалось с московским «Динамо». «Торпедо» заняло четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Динамо» завершило сезон на пятом месте.



Результаты матчей серии «Торпедо» - «Динамо» Москва



Счет в серии: 4-2



02.03 Торпедо - Динамо М - 1:3

04.03 Торпедо - Динамо М - 5:2

06.03 Динамо М - Торпедо - 3:0

08.03 Динамо М - Торпедо - 4:5 ОТ

10.03 Торпедо - Динамо М - 4:3 ОТ

12.03 Динамо М - Торпедо - 1:2 ОТ



«Торпедо» вышло в следующий раунд плей-офф.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



26.10 Торпедо - Динамо М - 3:0

30.10 Динамо М - Торпедо - 4:2

08.01 Динамо М - Торпедо - 1:3

17.01 Торпедо - Динамо М - 4:6