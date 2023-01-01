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«Ак Барс» - «Нефтехимик». 1/8 финала. Расписание на 5 марта, результаты матчей серии плей-офф



Казанский «Ак Барс» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с нижнекамским «Нефтехимиком». «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Нефтехимик» завершил сезон на восьмом месте.

Расписание и результаты матчей серии «Ак Барс» - «Нефтехимик»

Счет в серии: 2-1

01.03 Ак Барс - Нефтехимик - 2:3 ОТ
03.03 Ак Барс - Нефтехимик - 4:1
05.03 Нефтехимик - Ак Барс - 1:4
07.03 19:30 Нефтехимик - Ак Барс
09.03 19:30 Ак Барс - Нефтехимик
11.03 17:00 Нефтехимик - Ак Барс*
13.03 19:30 Ак Барс - Нефтехимик*

* - если понадобится.

Время начала матчей - московское.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

30.10 Ак Барс - Нефтехимик - 5:2
08.11 Нефтехимик - Ак Барс - 4:3 ОТ
30.12 Ак Барс - Нефтехимик - 3:1
07.02 Нефтехимик - Ак Барс - 3:4









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