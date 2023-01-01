«Ак Барс» - «Нефтехимик». Расписание на 3 марта, прогнозы и ставки на серию плей-офф

Казанский «Ак Барс» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с нижнекамским «Нефтехимиком». «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Нефтехимик» завершил сезон на восьмом месте.



Расписание и результаты матчей серии «Ак Барс» - «Нефтехимик»



Счет в серии: 0-1



01.03 Ак Барс - Нефтехимик - 2:3 ОТ

03.03 19:30 Ак Барс - Нефтехимик



Прогноз: букмекеры считают, что «Ак Барс» имеет больше шансов на победу во втором матче. На победу хозяев они дают коэффициент 1,60. Победа «Нефтехимика» оценивается коэффициентом 5,30.



Сделать ставку на первый матч серии в ФОНБЕТ



05.03 17:00 Нефтехимик - Ак Барс

07.03 19:30 Нефтехимик - Ак Барс

09.03 19:30 Ак Барс - Нефтехимик*

11.03 17:00 Нефтехимик - Ак Барс*

13.03 19:30 Ак Барс - Нефтехимик*



* - если понадобится.



Время начала матчей - московское.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



30.10 Ак Барс - Нефтехимик - 5:2

08.11 Нефтехимик - Ак Барс - 4:3 ОТ

30.12 Ак Барс - Нефтехимик - 3:1

07.02 Нефтехимик - Ак Барс - 3:4