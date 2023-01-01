«Ак Барс» - «Нефтехимик». Расписание на 5 марта, прогнозы и ставки на серию плей-офф

Казанский «Ак Барс» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с нижнекамским «Нефтехимиком». «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Нефтехимик» завершил сезон на восьмом месте.



Расписание и результаты матчей серии «Ак Барс» - «Нефтехимик»



Счет в серии: 1-1



01.03 Ак Барс - Нефтехимик - 2:3 ОТ

03.03 Ак Барс - Нефтехимик - 4:1

05.03 17:00 Нефтехимик - Ак Барс



Прогноз: букмекеры считают, что «Ак Барс» имеет больше шансов на победу в третьем матче. На победу гостей они дают коэффициент 2,15. Победа «Нефтехимика» оценивается коэффициентом 3,20.



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07.03 19:30 Нефтехимик - Ак Барс

09.03 19:30 Ак Барс - Нефтехимик

11.03 17:00 Нефтехимик - Ак Барс*

13.03 19:30 Ак Барс - Нефтехимик*



* - если понадобится.



Время начала матчей - московское.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



30.10 Ак Барс - Нефтехимик - 5:2

08.11 Нефтехимик - Ак Барс - 4:3 ОТ

30.12 Ак Барс - Нефтехимик - 3:1

07.02 Нефтехимик - Ак Барс - 3:4