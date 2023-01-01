«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречался с нижнекамским «Нефтехимиком». «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Нефтехимик» завершил сезон на восьмом месте.



Результаты матчей серии «Ак Барс» - «Нефтехимик»



Счет в серии: 4-2



01.03 Ак Барс - Нефтехимик - 2:3 ОТ

03.03 Ак Барс - Нефтехимик - 4:1

05.03 Нефтехимик - Ак Барс - 1:4

07.03 Нефтехимик - Ак Барс - 4:2

09.03 Ак Барс - Нефтехимик - 6:1

11.03 Нефтехимик - Ак Барс - 2:4



«Ак Барс» вышел в следующий раунд плей-офф.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



30.10 Ак Барс - Нефтехимик - 5:2

08.11 Нефтехимик - Ак Барс - 4:3 ОТ

30.12 Ак Барс - Нефтехимик - 3:1

07.02 Нефтехимик - Ак Барс - 3:4