«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречался с нижнекамским «Нефтехимиком». «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Нефтехимик» завершил сезон на восьмом месте.
Результаты матчей серии «Ак Барс» - «Нефтехимик»
Счет в серии: 4-2
01.03 Ак Барс - Нефтехимик - 2:3 ОТ
03.03 Ак Барс - Нефтехимик - 4:1
05.03 Нефтехимик - Ак Барс - 1:4
07.03 Нефтехимик - Ак Барс - 4:2
09.03 Ак Барс - Нефтехимик - 6:1
11.03 Нефтехимик - Ак Барс - 2:4
«Ак Барс» вышел в следующий раунд плей-офф.
Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023
30.10 Ак Барс - Нефтехимик - 5:2
08.11 Нефтехимик - Ак Барс - 4:3 ОТ
30.12 Ак Барс - Нефтехимик - 3:1
07.02 Нефтехимик - Ак Барс - 3:4