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«Автомобилист» - «Металлург» 10 марта: во сколько начало матча



Екатеринбургский «Автомобилист» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с магнитогорским «Металлургом». «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Металлург» завершил сезон на пятом месте.

Расписание и результаты матчей серии «Автомобилист» - «Металлург»

Счет в серии: 2-2

02.03 Автомобилист - Металлург - 4:2
04.03 Автомобилист - Металлург - 2:3 2ОТ
06.03 Металлург - Автомобилист - 2:1 2ОТ
08.03 Металлург - Автомобилист - 0:4
10.03 17:00 Автомобилист - Металлург
12.03 15:00 Металлург - Автомобилист
14.03 17:00 Автомобилист - Металлург*

* - если понадобится.

Время начала матчей - московское.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

26.10 Металлург - Автомобилист - 3:0
17.11 Автомобилист - Металлург - 4:3 ОТ
04.12 Металлург - Автомобилист - 1:2
06.12 Автомобилист - Металлург - 4:1









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