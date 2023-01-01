Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


«Автомобилист» - «Металлург» 14 марта 2023: время начала матча



Екатеринбургский «Автомобилист» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с магнитогорским «Металлургом». «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Металлург» завершил сезон на пятом месте.

Расписание и результаты матчей серии «Автомобилист» - «Металлург»

Счет в серии: 3-3

02.03 Автомобилист - Металлург - 4:2
04.03 Автомобилист - Металлург - 2:3 2ОТ
06.03 Металлург - Автомобилист - 2:1 2ОТ
08.03 Металлург - Автомобилист - 0:4
10.03 Автомобилист - Металлург - 6:3
12.03 Металлург - Автомобилист - 6:3
14.03 17:00 Автомобилист - Металлург

Время начала матчей - московское.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

26.10 Металлург - Автомобилист - 3:0
17.11 Автомобилист - Металлург - 4:3 ОТ
04.12 Металлург - Автомобилист - 1:2
06.12 Автомобилист - Металлург - 4:1









  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 14 марта
  • Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание, результаты матчей Куб ...
  • Время начала «Металлург» - ЦСКА 30 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире ...
  • «Металлург» - «Трактор». 1/2 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф ...
  • Хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области 2017
  • Хоккей. Кубок губернатора Челябинской области 2016
  • Кубок губернатора ЧО-2015: расписание игр, участники
    •




    Турнирная таблица РПЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 14 марта

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Эти удивительные сумоисты



    Борцы сумо много едят, наплевав на всевозможные диеты, мало двигаются и живут меньше, чем среднестатистический житель планеты.

    Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание, результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 14 марта

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.









    «Автомобилист» - «Металлург» 14 марта 2023: время начала матча
    ЦСКА - «Северсталь» 14 марта 2023: время начала матча
    Где находится Брянская область на карте России, карта Брянской области с городами
    Схема метро Москвы с 1 марта 2023, карта БКЛ
    Карта Финляндии, граница Финляндии и России
    Где находится Кострома на карте России
    Где находится Курск на карте России
    Где находится Калининград на карте России
    Где находится Львов на карте Украины
    Где находится Мелитополь на карте Запорожской области


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru