«Автомобилист» - «Металлург». Расписание на 8 марта, результаты матчей серии плей-офф

Екатеринбургский «Автомобилист» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2023 года встречается с магнитогорским «Металлургом». «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Металлург» завершил сезон на пятом месте.



Расписание и результаты матчей серии «Автомобилист» - «Металлург»



Счет в серии: 1-2



02.03 Автомобилист - Металлург - 4:2

04.03 Автомобилист - Металлург - 2:3 2ОТ

06.03 17:00 Металлург - Автомобилист - 2:1 2ОТ

08.03 14:30 Металлург - Автомобилист

10.03 17:00 Автомобилист - Металлург

12.03 15:00 Металлург - Автомобилист*

14.03 17:00 Автомобилист - Металлург*



* - если понадобится.



Время начала матчей - московское.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



26.10 Металлург - Автомобилист - 3:0

17.11 Автомобилист - Металлург - 4:3 ОТ

04.12 Металлург - Автомобилист - 1:2

06.12 Автомобилист - Металлург - 4:1