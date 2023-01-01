Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2023 года



Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.

Благоприятные дни для посадки семян в марте 2023

Огурцы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 29, 30.

Перец, баклажаны - 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.

Капуста - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.

Чеснокм11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25.

Корнеплоды - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.

Помидоры - 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.

Лук - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.

Зелень разная - 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.

Благоприятные дни для посева саженцев в марте 2023

Плодовые деревья - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 29, 30.

Плодовые кустарники - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.

Благоприятные дни для посадки цветов в марте 2023

Однолетние цветы - 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 29, 30.

Двулетние и многолетние цветы - 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25.

Луковичные и клубневые цветы - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25.

Благоприятные дни для прививок в марте 2023 - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30.









  • Формула-1 2023: календарь соревнований, расписание сезона Ф1
  • Лунный календарь стрижек на январь 2023 года
  • Какой по гороскопу 2023 год, год какого животного по восточному календарю
  • Какого числа полнолуние в феврале 2023
  • Снукер - календарь 2022, расписание сезона
  • Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году
  • Самые смешные анекдоты дня - 13 апреля 2022 года
    •




    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 28 февраля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Старз» Кирилл Капризов занимает первое место в списке самых результативных хоккеистов команды в сезоне 2022/2023.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 813. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 81 шайбы.









    Разговоры о важном 6 марта 2023, год педагога и наставника
    Где находятся Бровары на карте Киевской области
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 28 февраля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 28 февраля 2023
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2023 года
    Где находится Хмельницкий на карте Украины
    Где находится на карте России Брянская область
    «Автомобилист» - «Металлург». Расписание матчей, прогнозы и ставки на серию плей-офф
    «Авангард» - «Сибирь». Расписание матчей, прогнозы и ставки на серию плей-офф
    «Салават Юлаев» - «Адмирал». Расписание матчей, прогнозы и ставки на серию плей-офф


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru