Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.
Благоприятные дни для посадки семян в марте 2023
Огурцы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 29, 30.
Перец, баклажаны - 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.
Капуста - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.
Чеснокм11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25.
Корнеплоды - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.
Помидоры - 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.
Лук - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.
Зелень разная - 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.
Благоприятные дни для посева саженцев в марте 2023
Плодовые деревья - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 29, 30.
Плодовые кустарники - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.
Благоприятные дни для посадки цветов в марте 2023
Однолетние цветы - 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 29, 30.
Двулетние и многолетние цветы - 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25.
Луковичные и клубневые цветы - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25.
Благоприятные дни для прививок в марте 2023 - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30.