Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.



Благоприятные дни для посадки семян в марте 2023



Огурцы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 29, 30.



Перец, баклажаны - 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.



Капуста - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.



Чеснокм11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25.



Корнеплоды - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.



Помидоры - 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.



Лук - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.



Зелень разная - 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.



Благоприятные дни для посева саженцев в марте 2023



Плодовые деревья - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 29, 30.



Плодовые кустарники - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.



Благоприятные дни для посадки цветов в марте 2023



Однолетние цветы - 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 29, 30.



Двулетние и многолетние цветы - 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25.



Луковичные и клубневые цветы - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25.



Благоприятные дни для прививок в марте 2023 - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30.