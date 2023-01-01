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Посевной календарь садовода и огородника на март 2023, благоприятные дни для посадки



Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.

Благоприятные дни для посадки семян в марте 2023

Огурцы - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 29, 30.

Перец, баклажаны - 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.

Капуста - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.

Чеснокм11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25.

Корнеплоды - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.

Помидоры - 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.

Лук - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.

Зелень разная - 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.

Благоприятные дни для посева саженцев в марте 2023

Плодовые деревья - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 29, 30.

Плодовые кустарники - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30.

Благоприятные дни для посадки цветов в марте 2023

Однолетние цветы - 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 29, 30.

Двулетние и многолетние цветы - 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25.

Луковичные и клубневые цветы - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25.

Благоприятные дни для прививок в марте 2023 - 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30.









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