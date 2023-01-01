Факел - Химки 3 марта 2023. Время начала, прогнозы, где смотреть прямую трансляцию

«Факел» примет 3 марта на своем поле «Химки» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 17 матчей «Факел» набрал 13 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. В активе «Химок» 12 очков (15 место).
Прогноз: букмекеры считают, что «Факел» имеет больше шансов на победу в матче. На выигрыш хозяев они дают коэффициент 1,67. Победа «Химок» оценивается коэффициентом 5,60, ничья - 3,70.
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Время начала матча «Факел» - «Химки»
3 марта. 19:00. Воронеж.
Судья - Артем Чистяков.
Ассистенты - Владислав Назаров, Варанцо Петросян.
ВАР - Антон Фролов.
Где смотреть матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».