Факел - Химки 3 марта 2023. Время начала, прогнозы, где смотреть прямую трансляцию

«Факел» примет 3 марта на своем поле «Химки» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 17 матчей «Факел» набрал 13 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. В активе «Химок» 12 очков (15 место).



Прогноз: букмекеры считают, что «Факел» имеет больше шансов на победу в матче. На выигрыш хозяев они дают коэффициент 1,67. Победа «Химок» оценивается коэффициентом 5,60, ничья - 3,70.



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Время начала матча «Факел» - «Химки»



3 марта. 19:00. Воронеж.



Судья - Артем Чистяков.



Ассистенты - Владислав Назаров, Варанцо Петросян.



ВАР - Антон Фролов.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».