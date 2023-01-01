Зенит - Пари НН 4 марта 2023. Время начала, прогнозы, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» примет 4 марта на своем поле «Пари НН» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 17 матчей «Зенит» набрал 42 очка и занимает 1 место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» 19 очков (12 место).



Прогноз: букмекеры считают, что «Зенит» имеет больше шансов на победу в матче. На выигрыш хозяев они дают коэффициент 1,18. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 17,00, ничья - 7,00.



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Время начала матча «Зенит» - «Пари НН»



4 марта. 16:30. Санкт-Петербург.



Судья - Роман Галимов.



Ассистенты - Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе.



ВАР - Алексей Амелин.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».