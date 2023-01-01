Ахмат - Оренбург 4 марта 2023. Время начала, прогнозы, где смотреть прямую трансляцию

«Ахмат» примет 4 марта на своем поле «Оренбург» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 17 матчей «Ахмат» набрал 26 очков и занимает 6 место в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 25 очков (7 место).



Прогноз: букмекеры считают, что «Ахмат» имеет больше шансов на победу в матче. На выигрыш хозяев они дают коэффициент 2,17. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 3,05, ничья - 3,85.



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Время начала матча «Ахмат» - «Оренбург»



4 марта. 16:30. Грозный.



Судья - Евгений Турбин.



Ассистенты - Игорь Демешко, Антон Кобзев.



ВАР - Василий Казарцев.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».