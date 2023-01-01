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Ростов - Локомотив 4 марта 2023. Время начала, прогнозы, где смотреть прямую трансляцию



«Ростов» примет 4 марта на своем поле «Локомотив» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 17 матчей «Ростов» набрал 35 очков и занимает 3 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 13 очков (14 место).

Прогноз: букмекеры считают, что «Ростов» имеет больше шансов на победу в матче. На выигрыш хозяев они дают коэффициент 2,15. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3,40, ничья - 3,45.

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Время начала матча «Ростов» - «Локомотив»

4 марта. 19:30. Ростов-на-Дону.

Судья - Сергей Карасев.

Ассистенты - Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов.

ВАР - Павел Кукуян.

Где смотреть матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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