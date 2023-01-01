Ростов - Локомотив 4 марта 2023. Время начала, прогнозы, где смотреть прямую трансляцию

«Ростов» примет 4 марта на своем поле «Локомотив» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 17 матчей «Ростов» набрал 35 очков и занимает 3 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 13 очков (14 место).



Прогноз: букмекеры считают, что «Ростов» имеет больше шансов на победу в матче. На выигрыш хозяев они дают коэффициент 2,15. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3,40, ничья - 3,45.



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Время начала матча «Ростов» - «Локомотив»



4 марта. 19:30. Ростов-на-Дону.



Судья - Сергей Карасев.



Ассистенты - Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов.



ВАР - Павел Кукуян.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».