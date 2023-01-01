Динамо - Крылья Советов 5 марта 2023. Время начала, прогнозы, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» примет 5 марта на своем поле «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 17 матчей «Динамо» набрало 29 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе «Крыльев Советов» 20 очков (11 место).



Прогноз: букмекеры считают, что «Динамо» имеет больше шансов на победу в матче. На выигрыш хозяев они дают коэффициент 1,70. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 4,90, ничья - 3,90.



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Время начала матча «Динамо» - «Крылья Советов»



5 марта. 14:00. Москва.



Судья - Иван Сиденков.



Ассистенты - Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов.



ВАР - Анатолий Жабченко.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».