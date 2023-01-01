Краснодар - Торпедо 5 марта 2023. Время начала, прогнозы, где смотреть прямую трансляцию

«Краснодар» примет 5 марта на своем поле «Торпедо» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 17 матчей «Краснодар» набрал 25 очков и занимает 8 место в турнирной таблице. В активе «Торпедо» 6 очков (16 место).



Прогноз: букмекеры считают, что «Краснодар» имеет больше шансов на победу в матче. На выигрыш хозяев они дают коэффициент 1,43. Победа «Торпедо» оценивается коэффициентом 7,40, ничья - 4,50.



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Время начала матча «Краснодар» - «Торпедо»



5 марта. 16:30. Краснодар.



Судья - Евгений Кукуляк.



Ассистенты - Игорь Князев, Сергей Каруненко.



ВАР - Василий Казарцев.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».