Краснодар - Торпедо 5 марта 2023. Время начала, прогнозы, где смотреть прямую трансляцию

«Краснодар» примет 5 марта на своем поле «Торпедо» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 17 матчей «Краснодар» набрал 25 очков и занимает 8 место в турнирной таблице. В активе «Торпедо» 6 очков (16 место).
Прогноз: букмекеры считают, что «Краснодар» имеет больше шансов на победу в матче. На выигрыш хозяев они дают коэффициент 1,43. Победа «Торпедо» оценивается коэффициентом 7,40, ничья - 4,50.
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Время начала матча «Краснодар» - «Торпедо»
5 марта. 16:30. Краснодар.
Судья - Евгений Кукуляк.
Ассистенты - Игорь Князев, Сергей Каруненко.
ВАР - Василий Казарцев.
Где смотреть матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».