Сочи - ЦСКА 5 марта 2023. Время начала, прогнозы, где смотреть прямую трансляцию

«Сочи» примет 5 марта на своем поле ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 17 матчей «Сочи» набрал 25 очков и занимает 9 место в турнирной таблице. В активе ЦСКА 29 очков (5 место).



Прогноз: букмекеры считают, что ЦСКА имеет больше шансов на победу в матче. На выигрыш гостей они дают коэффициент 2,00. Победа «Сочи» оценивается коэффициентом 3,55, ничья - 3,75.



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Время начала матча «Сочи» - ЦСКА



5 марта. 19:30. Сочи.



Судья - Владислав Безбородов.



Ассистенты - Максим Гаврилин, Егор Болховитин.



ВАР - Кирилл Левников.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».