Какой праздник 4 марта 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю

В России 4 марта 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 4 марта 2023 года



- Всемирный день инженерии

Профессиональный праздник инженеров, ученых и изобретателей празднуется с 2020 года. Учрежден по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций и установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО.



- День Архипа и Филимона

День памяти двух апостолов от 70-ти, святых мучеников Архиппа, Филимона и его супруги Апфии. В День Архипа и Филимона принято совершать хорошие дела: подавать милостыню, угощать бедных, кормить бездомных животных. В этот праздник принято печь хлеб-каравай. Угощать им нужно не только близких, друзей и родственников, но также сирот, беспомощных и нищих.



- 6-й день Великого Поста.

Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.