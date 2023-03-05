Какой праздник 5 марта 2023, какой праздник по церковному календарю

В России 5 марта 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 5 марта 2023 года



- Международный день детского телевидения и радиовещания

Учрежден Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 года в Каннах и отмечается в первое воскресенье марта.



- Лев Катанский

День памяти преподобного Льва, епископа Катанского. В этот день детвора и молодежь стараются накататься на санках про запас, чтобы удовольствия хватило до следующей зимы. По традиции, чтобы год был урожайным, на Льва Катанского берут у кузнеца горячие угольки и высыпают их на край поля. В момент касания ими земли просят удачи для землепашца и хорошей погоды для зерна.



- 7-й день Великого Поста.

Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.