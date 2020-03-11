Праздники 11 марта 2023 года, какой церковный праздник

В России 11 марта 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 11 марта 2023 года



- День работника органов наркоконтроля в России

Учрежден Указом Президента РФ в 2008 огоду и приурочен к появлению Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 11.03.2003.



- День сотрудников частных охранных агентств

Приурочен к принятию в РФ закона «О частной детективной и охранной деятельности» 11 марта 1992 года.



- Порфирий Поздний

День памяти святителя Порфирия, архиепископа Газского. Обычно в этот день солнце греет по-весеннему и обещает теплые дни. Но согласно поверью, ранней весне верить не стоит. После 11 марта происходит резкое похолодание. На Порфирия Позднего не стоит знакомиться с девушками и женщинами. Считается, что в этот день в них может вселиться кикимора. Ее цель – заморочить голову мужчине, соблазнить, увести с собой и отобрать силы. Любители птиц устанавливают на деревьях домики и кормушки.



- 13-й день Великого Поста.

Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.