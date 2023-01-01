Торпедо - Урал 11 марта 2023. Во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

«Торпедо» примет 11 марта на своем поле «Урал» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 18 матчей «Торпедо» набрало 7 очков и занимает 16 место в турнирной таблице. В активе «Урала» 22 очка (10 место).



Во сколько начало матча «Торпедо» - «Урал»



11 марта. 14:00. Москва.



Судья - Роман Галимов.



Ассистенты - Александр Кудрявцев, Михаил Иванов.



ВАР - Сергей Иванов.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».