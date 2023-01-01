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Торпедо - Урал 11 марта 2023. Во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию



«Торпедо» примет 11 марта на своем поле «Урал» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 18 матчей «Торпедо» набрало 7 очков и занимает 16 место в турнирной таблице. В активе «Урала» 22 очка (10 место).

Во сколько начало матча «Торпедо» - «Урал»

11 марта. 14:00. Москва.

Судья - Роман Галимов.

Ассистенты - Александр Кудрявцев, Михаил Иванов.

ВАР - Сергей Иванов.

Где смотреть матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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