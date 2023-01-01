Все везде и сразу: сколько получил Оскаров-2023, режиссеры, кто снимался, кассовые сборы

Все везде и сразу - фантастический комедийный боевик о том, как мать семейства, иммигрантка китайского происхождения, пытается соединиться с версиями себя из параллельных миров, чтобы спасти мультивселенную.



Дата выхода на экраны - 11 марта 2022 года.



Бюджет фильма - 25 млн долларов.



Кассовые сборы - 73,1 млн долларов.



Режиссеры - Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт.



В ролях - Мишель Йео, Джейми Ли Кертис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун.



Сколько номинаций на премию «Оскар» - 11.



Сколько премий «Оскар» получил - лучший фильм, лучшая актриса (Мишель Йео), лучшие актеры второго плана (Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куан), лучшая режиссура, лучший оригинальный сцнарий, лучший монтаж.