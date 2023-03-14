Праздники 14 марта 2023 года, какой церковный праздник

В России и мире 14 марта 2023 года отмечаются следующие праздники.



- День рождения видеомагнитофона

В этот день в 1956 году его впервые показали американским журналистам Создатель видеомагнитофона - русский инженер А. М. Понятов.



- Международный день числа «Пи»

Число «Пи» приблизительно равно 3,14. Это объясняет выбор даты его празднования.



- Международный день рек

В этот день в 1998 году прошло 50 акций протеста против загрязнения водных артерий в 20 странах мира.



Какой праздник 15 марта



Какой церковный праздник отмечают 14 марта



- 16-й день Великого Поста.

Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста - 48 дней.



- Авдотья Весновка

В этот день почитают память преподобной мученицы игуменьи Авдотьи Илиопольской. Девушки и дети начинали петь обрядовые песни – веснянки.