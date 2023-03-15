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Праздники 15 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 15 марта 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 15 марта

- Всемирный день защиты прав потребителей
Приурочен к дате выступления Джона Кеннеди в конгрессе США в 1962 году.

- День добрых дел
Праздник доброты берет свое начало в 2007 году в Израиле.

- День рождения эскалатора
В 1892 году изобретатель из Америки Джесси Рено запатентовал первый эскалатор.

- Всемирный день контакта
Цель праздника - совместными усилиями установить мирный контакт со внеземными цивилизациями.

Какой церковный праздник отмечают 15 марта

- 17-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста - 48 дней.

- День памяти иконы Божией Матери «Державная»
Святая икона находится в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском.

- Федот Ветронос
В православном календаре это день почтения памяти святого мученика Феодота Киринейского. Святого прозвали Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветра.









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