Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина 2023

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 определились все пары второго раунда.



Первая команда Западной конференции СКА встретится во втором раунде с нижегородским «Торпедо» (4-е). Вторая команда по итогам регулярного чемпионата ЦСКА сыграет в полуфинале конференции с ярославским «Локомотивом» (3-е).



Лидер восточной конференции казанский «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» (7-е), а «Авангард» (3-е) проведет серию с магнитогорским «Металлургом» (5-е).



Расписание матчей второго раунда Кубка Гагарина



СКА - Торпедо - 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 марта.

ЦСКА - Локомотив - 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта.



Ак Барс - Адмирал - 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 марта.

Авангард - Металлург - 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта.