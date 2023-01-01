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Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина 2023



В плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 определились все пары второго раунда.

Первая команда Западной конференции СКА встретится во втором раунде с нижегородским «Торпедо» (4-е). Вторая команда по итогам регулярного чемпионата ЦСКА сыграет в полуфинале конференции с ярославским «Локомотивом» (3-е).

Лидер восточной конференции казанский «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» (7-е), а «Авангард» (3-е) проведет серию с магнитогорским «Металлургом» (5-е).

Расписание матчей второго раунда Кубка Гагарина

СКА - Торпедо - 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 марта.
ЦСКА - Локомотив - 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта.

Ак Барс - Адмирал - 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 марта.
Авангард - Металлург - 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта.









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