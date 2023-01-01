Характеристики беспилотника БПЛА MQ-9 Reaper

Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper 14 марта 2023 года упал в Черное море.



Характеристики MQ-9 Reaper



Потолок - 15 км.



Автономность - 27 часов при полной загрузке.



Дальность - 1900 км.



Максимальная скорость - 400 км/ч.



Крейсерская скорость - 250 км/ч.



MQ-9 REAPER может нести



- До 4 ракет «воздух - земля» AGM-114 «Хеллфайр» и до 8-и в модификации MQ-9А



- 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 с лазерным наведением.



- Бомбы Mark 82 с GPS-наведением.



- Ракеты класса «воздух - воздух» AIM-9X.