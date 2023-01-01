Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Характеристики беспилотника БПЛА MQ-9 Reaper



Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper 14 марта 2023 года упал в Черное море.

Характеристики MQ-9 Reaper

Потолок - 15 км.

Автономность - 27 часов при полной загрузке.

Дальность - 1900 км.

Максимальная скорость - 400 км/ч.

Крейсерская скорость - 250 км/ч.

MQ-9 REAPER может нести

- До 4 ракет «воздух - земля» AGM-114 «Хеллфайр» и до 8-и в модификации MQ-9А

- 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 с лазерным наведением.

- Бомбы Mark 82 с GPS-наведением.

- Ракеты класса «воздух - воздух» AIM-9X.









  • Немецкий танк Leopard 2 (Леопард 2): характеристики, фото
  • Где находится на карте Азовское море
  • Баллистическая ракета «Сармат»: технические характеристики
  • Фото ракетного крейсера «Москва». Черноморский флот, Севастополь
  • Команда Федорова победила в Мастер-шоу
  • Матч звезд КХЛ 2011. Команда Яшина победила в «Мастер-шоу»
  • Матч звезд КХЛ. «Команда Ягра» переиграла «Команду Яшина»
    •




    Расписание Формула-1 2023, календарь чемпионата

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Расписание чемпионата Англии АПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты матчей

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 26 апреля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023: расписание, результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.









    Расписание Формула-1 Гран-при Азербайджана, 28-30 апреля 2023
    Где находится Венгрия на карте Европы
    Немецкий танк Leopard 2 (Леопард 2): характеристики, фото
    Какой МРОТ в России в 2023 году
    Характеристики беспилотника БПЛА MQ-9 Reaper
    Где находится Тайвань на карте Азии
    Где находится Артемовск на карте Донецкой области
    Граница России и Украины на карте
    Где находится Краматорск на карте Донецкой области
    Где находится на карте Балтийское море


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru